Edirne'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Keşan ilçesinde 4 hırsızlık suçundan aranan zanlı, polis ekiplerinin dikkatiyle yakalanarak tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keşan ilçesinde 4 hırsızlık suçundan aranan zanlı, polis ekiplerinin dikkatiyle yakalanarak tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri T.O'yu Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.
Kimlik ve UYAP sorgulamasının ardından T.O, gözaltına alındı.
Hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edilen T.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel