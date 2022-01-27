Edirne'de yakalanan hırsızlık hükümlüsü ile şüphelisi tutuklandı
AA, İlker Gürel - Güncel
Keşan ilçesinde polis ekiplerince yakalanan bir hırsızlık hükümlüsü ile bir hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince yakalanan bir hırsızlık hükümlüsü ile bir hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O'yu, bir işi için geldiği Keşan Adliyesi'nde yakaladı.
Ekipler, bir otomobilden akü çaldığı iddiasıyla aranan U.K'yi de Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Hırsızlık hükümlüsü E.A. ve hırsızlık şüphelisi U.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
AA / İlker Gürel - Güncel