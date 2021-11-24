Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken yakalanıp gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı.
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken yakalanıp gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı.
Güvenlik güçleri, İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede yakaladıkları A.Y. ve M.S.'nin kimlik bilgilerini kontrol etti. Haklarında FETÖ ile ilgili soruşturma yürütüldüğü belirlenen A.Y. ve M.S., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz."
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Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri