Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken yakalanıp gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken yakalanıp gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Güvenlik güçleri, İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede yakaladıkları A.Y. ve M.S.'nin kimlik bilgilerini kontrol etti. Haklarında FETÖ ile ilgili soruşturma yürütüldüğü belirlenen A.Y. ve M.S., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz."

 Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

 Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli...

Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli...

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title