Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli tutuklandı.

29.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:46
Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

'nin ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.Ö'yü Kuzucu köyünde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.Ö, tutuklandı.

Kaynak: AA
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