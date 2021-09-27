Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Haberler
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Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ şüphelisi M.B.D'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreste şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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