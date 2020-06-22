Edirne'de yakalanan biri terör şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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Edirne'de yakalanan biri terör şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Edirne'de yakalanan biri terör örgütü MLKP şüphelisi 2 zanlı tutuklandı.

Edirne'de yakalanan biri terör şüphelisi 2 kişi tutuklandı
22.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:08

Edirne'de yakalanan biri terör örgütü MLKP şüphelisi 2 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Havsa ilçesinde taksi plakalı bir otomobili durdurdu.

Kontrollerde, araçtaki terör örgütü MLKP şüphelisi H.C, eşi S.C. ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen Y.K. gözaltına alındı.

Zanlılardan H.C. ve Y.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

S.C. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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