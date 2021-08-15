Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Kavşağı'nda yaptıkları denetimde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçtakilerin GBT sorgularında, 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan yargılanmaları süren E.Ş., H.D., F.D. ile E.C. olduğu ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak istedikleri belirlendi. Şüpheliler, gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı, E.Ş., H.D. ve F.D. ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.


Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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