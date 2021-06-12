Edirne'de yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
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Edirne'de yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Güncel

Edirne'de yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi Edirne'de akşam saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Edirne'de yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi

EDİRNE - Edirne'de akşam saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Yağışın etkisini yitirdiği anda kent merkezinde oluşan gökkuşağı görenleri mest etti. Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camii çevresinde oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Bir ucu Selimiye Camisi'nin minarelerinde diğer ucu da şehir merkezine doğru uzanan gökkuşağının oluşturduğu renk cümbüşü, hayran bıraktı. Oldukça net görünen gökkuşağı doyumsuz bir görüntü ortaya çıkardı.

Öte yandan sağanak yağış kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

Edirne'de yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
Edirne'de yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
Edirne'de yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
Edirne'de yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

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