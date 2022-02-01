Edirne'de yağmur etkili oluyor - Haberler
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Edirne'de yağmur etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı, Mehmet Basmacı - Güncel
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Edirne'de yağmur etkili oluyor Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de yağmur etkili oluyor

EDİRNE - Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Devam eden sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, meteorolojinin uyarılarını dikkate alıp, şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trakya'da yağışların devam edeceği belirtildi.

Edirne'de yağmur etkili oluyor

Edirne'de yağmur etkili oluyor

Edirne'de yağmur etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Güncel

Edirne, Güncel, Haber

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