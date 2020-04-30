Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü
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Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü

30.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:13

Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndüEDİRNE'de akşam saatlerinde aniden bastıran ve etili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü

EDİRNE'de akşam saatlerinde aniden bastıran ve etili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Akşam eve gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, su dolu yollarda güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Polis, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, meteoroloji yetkilileri yağışın hafta sonu etkili olacağını bildirdi.

Görüntü döükümü:

Araçların ilerlemesi

Su dolu caddeler

Detay görüntü

İnsanların yağmurda ilerlemesi

Cadde üzernden akan yağmur suyu

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü

Kaynak: DHA

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