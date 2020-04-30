Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü

EDİRNE'de, akşam saatlerinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

EDİRNE'de, akşam saatlerinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, sürücüler yolda gitmekte zorlandı.

Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Akşam eve gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, su dolu yollarda güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda hasarlı kazalar meydana geldi. Polis, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, meteoroloji yetkilileri yağışın hafta sonu da etkili olacağını bildirdi.

Kaynak: DHA