Edirne'de yağmur etkili oldu - Haberler
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Edirne'de yağmur etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Güncel

Edirne'de yağmur etkili oldu Edirne'de aniden bastıran şiddetli yağış, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Edirne'de yağmur etkili oldu

EDİRNE - Edirne'de aniden bastıran şiddetli yağış, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Edirne kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak yağış aniden bastırdı. Sağanak yağış etkisini artırarak devam ettirirken, yağışa hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler ise zor anlar yaşadı. Edirne'nin en işlek caddelerinden Saraçlar'da ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkan ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlar işyerlerinin tentelerinin altına sığındı.

'Kaçacak yer aradılar'

Edirne'de yağışın etkisiyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için otobüs durakları ve tentelerin altlarına sığındı. Kentte, bazı cadde ve sokakların su bastığı görüldü. Yağışın etkisi sürüyor.

Edirne'de yağmur etkili oldu

Edirne'de yağmur etkili oldu

Edirne'de yağmur etkili oldu

Edirne'de yağmur etkili oldu
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Son Dakika Haberleri
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