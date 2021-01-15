Edirne'de yağıştan zarar gören yollar onarılıyor

Edirne İl Özel İdaresi, kentte etkili olan sağanak sonrası zarar gören köy yollarını onarıyor.

Edirne İl Özel İdaresi, kentte etkili olan sağanak sonrası zarar gören köy yollarını onarıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, yağış nedeniyle bozulan yollarda çalışma başlattı.

Etkili yağışlara bağlı olarak kısmi zarar gören merkeze bağlı Köşençiftliği ve Demirhanlı köyleri arasındaki yolun bakımı gerçekleştirildi.

Ekipler, Hacıumur ve Habiller köyleri arasındaki yolun onarımını da yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar