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Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı

Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini artırdı.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'de yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini artırdı.

Bölgede yılın son haftası etkili olan yağışlarla, kentin önemli su havzalarından Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesinde artış meydana geldi.

Meriç nehrinin 26 Aralık'ta 284 metreküp/saniye ölçülen debisi 441 metreküp/saniye oldu. Tunca Nehri'nde ise söz konusu tarihte 11 metreküp/saniye olarak ölçülen debi bugün 41 metreküp/saniye olarak hesaplandı.

Yağışlar vatandaşları da sevindirdi. Bölge sakinlerinden Mehmet Koca, AA muhabirine, bölgenin yılın son haftasında güzel yağmur aldığını söyledi.

Koca, Uzunköprü ilçesindeki sağanak nedeniyle Ergene Nehri'nin taştığını ancak Edirne merkezde taşkın yaşanmadığını dile getirdi.

Tuncay Gavazoğlu da son yıllarda kuraklık yaşandığını ancak birkaç gündür bölgeye düşen yağışın kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı

Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı

Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı

Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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