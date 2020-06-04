Edirne'de yağışlar Meriç Nehri'nin debisini arttırdı
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Edirne'de yağışlar Meriç Nehri'nin debisini arttırdı

Edirne'de, hafta başında bu yana etkili olan sağanak yağış nehir debilerini de arttırdı.

Edirne'de yağışlar Meriç Nehri'nin debisini arttırdı
04.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:28

Edirne'de, hafta başında bu yana etkili olan sağanak yağış nehir debilerini de arttırdı. Son dönemde kuraklık endişesinin yaşandığı nehrin debileri neredeyse yarı yarıya artış gösterdi.

Edirne'de, hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağış nehir debilerini de arttırdı. Son dönemde kuraklık endişesinin yaşandığı ve kum adacıklarının gözlemlendiği Meriç Nehri'nin su debileri yüzde 50 oranında artış gösterdi.

DSİ verilerine göre, Meriç Nehri'nin su debisi Kirişhane Ölçüm İstasyonu'nda 178 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Tunca Nehri'nin su debisi ise mevcut konumunu korudu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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