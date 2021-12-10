Edirne'de yağışlar etkisini gösterdi - Haberler
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Edirne'de yağışlar etkisini gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Güncel

Edirne'de yağışlar etkisini gösterdi Edirne'de etkili olan sağanak yağış ve zaman zaman etkisini hissettiren rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de yağışlar etkisini gösterdi

EDİRNE - Edirne'de etkili olan sağanak yağış ve zaman zaman etkisini hissettiren rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne'de belli aralıklarla etkisini gösteren yağış hayatı olumsuz etkiledi. Devam eden sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, evden tedbirli çıkan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Edirne'de yağışlar etkisini gösterdi

Edirne'de yağışlar etkisini gösterdi

Edirne'de yağışlar etkisini gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Son Dakika Haberleri

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