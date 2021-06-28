Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
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Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Ekonomi

Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü Trakya'daki çeltiğin büyük bir bölümünü yetiştiren Edirneli çiftçiler, bu yıl yoğun yağışlarla birlikte verimde yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

EDİRNE - Trakya'daki çeltiğin büyük bir bölümünü yetiştiren Edirneli çiftçiler, bu yıl yoğun yağışlarla birlikte verimde yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürüyor. Trakya'daki çeltiğin büyük bir bölümünü yetiştiren Edirneli üreticiler, tarım alanında yapılan çeltik ekiminin, son aylardaki yağışların etkisiyle yüksek rekolte sağlaması bekleniyor. Edirne'ye bağlı Değirmenyeni Mahallesi'nde tarım üreticisi Salih Evren, "Allaha şükür ürünlerimiz çok iyidir. Bu sene bereketli bir yaz geçirmekteyiz" dedi.

"Yüksek rekolte bekliyoruz"

Çiftçiler için parasal yönde çalışmalar yapılacağına inandıklarını belirten üretici Salih Evren, "Biz her zaman malın kalitelisini ve en ucuzunu üretmek ile uğraşıyoruz. Halkımız daha ucuzunu tüketebilsin diye bizde biraz çiftçi olarak zorlanıyoruz. Allah'ın takdiriyle bu yıl bereketli yağışlardan dolayı herhangi bir su sıkıntımız olmadı. Onun için herkese bol bereketli kazançlar dilerim. Oluşan yağışlar bizim su kıtlığı dediğimiz, yani su azlığından olan korkumuzu tamamen ortadan kaldırdı. Fakat devamlı yağış sebebiyle ilaç maliyetlerimizde biraz artış oldu. Çünkü attığımız ilacı ertesi gün yağmur suları ekili ürünlerimizi ıslattığı zaman yaban otunun ölmeme durumu oluşuyor. Tabi yağışlar biraz maliyetlerimizi artırsa da ürünlerimiz şu anda çok güzel durumdadır. İyi bir rekolte bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler, yağışlarla birlikte bereketli bir hasat hedeflediklerini dile getirdi.

Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Edirne'de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

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