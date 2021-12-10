Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu

MERİÇ, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de sonbahar yağışları, baraj ve nehirlerde su seviyesini artırdı. Kuraklığın yaşandığı kentte, içme suyunu sağlayan Kayalıköy ve Süloğlu barajlarında doluluk oranı hızla artarken, kuruma noktasına gelen Tunca ve Meriç nehirlerinde su debisi yükseldi. Eylül ayından bu yana metrekareye 210 kilo yağışın düştüğü kentte üretici, hasatta yüksek verim bekliyor.

Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, sonbahar yağışlarıyla baraj ve nehirlerde su seviyesi arttı. Meteoroloji'nin eylül ayından bu yana metrekareye 210 kilo yağış düştüğünü açıklamasının ardından Edirne DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kentin içme suyunu sağlayan ve kuruma noktasına gelen Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 6'dan yüzde 40 kapasitesine; Süloğlu Barajı'nda ise yüzde 32'den yüzde 67'ye ulaştı. Eylül ayında 2 metreküp/saniye akışıyla kuruma noktasına gelen Tunca Nehri'nde su debisi 10 metreküp/saniyeye, Meriç Nehri'nin debisini de yüzde 59'dan 105 metreküp/saniyeye çıktı.

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