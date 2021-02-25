Edirne'de yağ fabrikasının atık paletleri sokak hayvanları için "sıcak yuva"ya dönüştürülüyor
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Edirne'de yağ fabrikasının atık paletleri sokak hayvanları için "sıcak yuva"ya dönüştürülüyor

25.02.2021 08:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:52
Edirne'de yağ fabrikasının atık paletleri sokak hayvanları için

Edirne'de, Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) üyeleri sokak hayvanları için atık paletleri sıcak birer yuvaya dönüştürüyor.

Edirne'de, Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) üyeleri sokak hayvanları için atık paletleri sıcak birer yuvaya dönüştürüyor.

Kentteki bir yağ fabrikasından çıkan atık paletlerden fabrika bahçesinde kulübeler yapan hayvanseverler, hem sokak hayvanlarının soğuktan korunmasına yardımcı oluyor hem de kulübelerin çevresine mama bırakarak onların beslenmelerini sağlıyorlar.

TUYUB Başkanı Önder Akdağ, AA muhabirine sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yaptıkları 20 kulübeyi kentin muhtelif yerlerine bıraktıklarını belirten Akdağ, "Derneğimiz bisiklet topluluğu üyeleriyle salgının başından beri sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyoruz. Kış şartlarından etkilenen hayvanları görünce kulübe yapmaya da karar verdik. Yağ fabrikası personelinin de desteğiyle 50 kulübe inşa ediyoruz. Özellikle yeni doğum yapan ve hamile olan sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere kulübeleri yerleştireceğiz."diye konuştu.

Geri dönüşüme katkı sağlıyorlar

Dernek olarak Uluslararası Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nu düzenlediklerini de anımsatan Akdağ, maratonun bu yıl "Çevre ve Sıfır Atık" temasıyla koşulacağını ifade etti.

Atık paletlerden çıkardıkları tahtaları izolasyon malzemesiyle kaplayarak geri dönüşüme de katkı sağladıklarını vurgulayan Akdağ, "Atık ürünleri birer yuvaya dönüştürerek hem çevreyi kirletmesini önlüyoruz hem de hayvanların barınma ihtiyacını gideriyoruz." dedi.

Dernek üyesi eğitimci Muradiye Akcan da herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşaması için üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarının altını çizen Akcan, "Bu dünya insanlar için olduğu kadar bu canlılar için de bir yuva. Onların da hakları var. On-line derslerim olmadığı zamanların dışında sokağa çıkıp hayvanlar için kulübe inşa edip besleme yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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