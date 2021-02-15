Edirne'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Edirne'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kırsal bölgelere 1100 kilogram yem bırakıldı.

Edirne'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kırsal bölgelere 1100 kilogram yem bırakıldı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne (DKMP) bağlı ekipler, çetin kış şartlarında yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının unutulmadığı belirtildi.

Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için besleme yapıldığı aktarılan açıklamada, "Kar yağışının etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için karma yem, saman ve pazar artığından oluşan toplam 1100 kilogram yem doğaya bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar