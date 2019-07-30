Edirne'de yaban hayatı fotokapana yansıdı

Edirne'de ormanlık alan içerisine kurulan fotokapanlara çeşitli kuş türleri ve Gelengi-Avrupa Yersincabı'nın görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik ekiplerce kentte biyolojik çeşitlilik takibi, koruma ve kontrol çalışmaları ile biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları devam ediyor.

Edirne'de yaban hayatı açısından özellikli alanlardan Tavuk Ormanı ve Gölbaba'da yaban hayatı izleme çalışmaları yapıldı.

Bu kapsamda DKMP ekiplerince Edirne'yi üreme alanı olarak kullanan arı kuşları, balıkçıl kuşlar ve yavruları fotoğraflandı.

Ekipler Gelengi-Avrupa Yersincabı üreme alanlarını da tespit etti.

"Yer köpeği" olarak da bilinen Gelengi-Avrupa Yersincabının üreme alanları işaretlendikten sonra envanter çalışması yapıldı.

Yer sincabı en fazla İç Anadolu, Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülüyor.

Kaynak: AA