Edirne'de verimi artan çeltik hasadında sona gelindi

16.10.2019 10:50

Türkiye'nin yüzde 50 pirinç (çeltik) ihtiyacını karşılayan Edirne'de hasat sonuna gelirken, üreticiler, verimin attığını ancak alım fiyatlarının düştüğünü söyledi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Bu yıl ne buğday nede çeltik açıklanan fiyatlar tamamen bizim için maliyet fiyatlardır. Bize dönüm başına aldığımız mahsule göre devletin açıkladığı fiyatlar maliyet fiyatıdır. Araziler boş kalmıyor ama köylüler umut için ekiyor dedi.

Türkiye'nin sofralık pirincinin yüzde 50'sini karşılayan Edirne'de üreticiler, çeltik hasadının sonlarına yaklaşılırken, tarlalarla çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Kentte 450 bin dönüm alana ekilen çeltikte bu yıl geçen yıllara oranla yüzde 10 verim artışı yaşanırken, 400 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Hasat edilen çeltik dev kömürlü kazanlarda 50-60 derece sıcaklıkta kurutulup kabuklarından ayrılmasının ardından pirinç olarak sofralarda yerini alıyor.

Edirne'de çeltik üreticileri bölgeye göre artan verimlerinin girdi maliyetlerinin yükselmesiyle bu yıl hasat ettikleri çeltikten para kazanamadıklarını dile getirdi. Edirne'nin Yunanistan'a sınır Meriç Nehri'nin kıyısında 15 bin dekar ekili araziye çeltik ekimi yapan Üyüklütatar Köyü sakinleri çeltik alım fiyatlarının artmasını istiyor. Üyüklütatar köyünden çeltik üreticisi Rahmi Arasan, çeltik verimlerinde artış olduğunu fakat bunun fiyatlara yansımadığını belirterek, Bu yıl verimler güzel alım fiyatları düşük. Şu an çeltik 3.20 liradan alınıyor. Biz üretici olarak girdi fiyatlarını hesapladığımızda 3.50 üzerinde olmasını bekliyorduk. Üretimden yaptığımız masraflar geçtiğimiz yıla göre fiyatını ikiyi katladı ama çeltik geçen yıl ki fiyatların bile altına satılıyor dedi. Üreticisi Vahdettin Tüfekçi, Hasatta son aşamalara yaklaştık. Verimler güzel hasatta güzel gidiyor. Çeltik alımlarında ilk günlere göre düşüş var. Şimdi TMO'da alıma başlamış güzel gidiyor dedi.

Geçtiğimiz yıla göre bu yıl çeltik alım fiyatlarının düştüğünü söyleyen Ali Gülsever, Geçen yıl çeltik alım fiyatı 3.50 liraydı. Bu yıl alım fiyatı 3.20 lira. Ektiğimiz çeltik yaptığımız masraflarımız kurtarmıyor. Her yıl umut ile ektiğimiz çeltiği hayal kırıklığı ile hasat ediyoruz. Geçen yıla göre fiyatlarda artış olacağına 30 kuruşluk bir düşül var dedi.

'MALİYET FİYATINA HASAT EDİYORUZ, ÇİFTÇİLER AZALIYOR'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, tarlalarda ektikleri ürünleri, mazot ilaç gübre gibi girdilerinde fiyatların artmasıyla mahsulleri maliyet fiyatlarına hasat ettiklerini, bu nedenle bölgede çiftçilerin azaldığını söyledi. Arabacı, Bu yıl ne buğday nede çeltik açıklanan fiyatlar tamamen bizim için maliyet fiyatlardır. Bize dönüm başına aldığımız mahsule göre devletin açıkladığı fiyatlar maliyet fiyatıdır. Bu şartlarda para kazanmak zor. Bu çiftçinin öz sermayesinde gidiyor. Araziler boş kalmıyor ama köylüler umut için ekiyor ve sürekli traktörünü arabasını satmak zorunda kalıyor ve günden güne çiftçilik azalıyor dedi.

Kaynak: DHA