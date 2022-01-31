Edirne'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi - Haberler
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Edirne'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Süloğlu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Ünal'ın cenazesi defnedildi.

Süloğlu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Ünal'ın cenazesi defnedildi.

Tatarla köyünde yaşayan Ünal, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Ünal'ın ailesi Kovid-19 salgını nedeniyle askeri tören yapılmaması talebinde bulundu. Gazi Ünal'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam Özgür Kaya, Ünal'ın ailesi ve yakınları katıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Cenaze, Kıbrıs, Güncel, Haber

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