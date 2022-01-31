Edirne'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Süloğlu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Ünal'ın cenazesi defnedildi.
Süloğlu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Ünal'ın cenazesi defnedildi.
Tatarla köyünde yaşayan Ünal, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.
Ünal'ın ailesi Kovid-19 salgını nedeniyle askeri tören yapılmaması talebinde bulundu. Gazi Ünal'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Kaymakam Özgür Kaya, Ünal'ın ailesi ve yakınları katıldı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel