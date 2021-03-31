Edirne'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Edirne'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi İsmail Sabah, askeri törenle defnedildi.

Edirne'de hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi İsmail Sabah, askeri törenle defnedildi.

Tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yıldırım Mezarlığı'nda düzenlendi.

Sabah'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş, Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu, askerler ve gazinin yakınları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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