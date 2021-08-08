Edirne'de vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazi Oğuz Alada, Süloğlu ilçesinde toprağa verildi.

Edirne'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazi Oğuz Alada, Süloğlu ilçesinde toprağa verildi.

Oğuz Alada, organ yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Süloğlu Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneğinin Başkanı da olan Alada'nın cenazesi Süloğlu ilçesindeki baba ocağına getirilip, helallik alındı. Alada için ilçedeki Yeni Cami'de askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine, gazinin babası Atilla, annesi Fatma ve ağabeyi Sedat Alada, Süloğlu Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, jandarma komutanlığından askerler ile vatandaşlar katıldı. Alada'nın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Kaymakam Kazdal, törenin ardından gazinin babası Atilla Alada'ya Türk bayrağını takdim etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı