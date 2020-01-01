Edirne'de vatandaşlara "2020 fidan" dağıtıldı
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Edirne'de vatandaşlara "2020 fidan" dağıtıldı

Edirne'de vatandaşlara 2020 fidan hediye edildi.

01.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:46
Edirne'de vatandaşlara

'de vatandaşlara 2020 fidan hediye edildi.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 'nce ormanları koruma faaliyetlerinin artırıldığı belirtildi.

"Yılbaşında ağaç kesme, fidan dik" kampanyasının hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle her yılbaşında ormanlık alanlardan usülsüzce yılbaşı çamı olarak ağaç temin edildiği yönünde ihbar ve şikayetler gelmektedir. Genel müdürlüğümüzce her türlü tedbir alınmaktadır. Yılbaşında ağaç kesme, fidan dik kampanyası kapsamında Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan'ın katılımıyla ilimizde Mimar Sinan Anıtı önünde vatandaşlara 2020 fidan hediye edildi."

Kaynak: AA
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