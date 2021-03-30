Edirne'de vatandaşlara 1 milyon lavanta fidesi ve 200 bin fidan dağıtılacak
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Edirne'de vatandaşlara 1 milyon lavanta fidesi ve 200 bin fidan dağıtılacak

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de vatandaşlara 1 milyon lavanta fidesi ve 200 bin fidan dağıtılacak

Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşlara 1 milyon lavanta fidesiyle, 100 biner zeytin ve badem fidanı dağıtılacak.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşlara 1 milyon lavanta fidesiyle, 100 biner zeytin ve badem fidanı dağıtılacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Valiliği, Kaymakamlık ve Belediye iş birliğinde ilçenin yeşile bürüneceğini belirtti.

İlçe merkezi ve köylerde yaşayan vatandaşlara 100 bin zeytin ve 100 bin badem fidanı ile 1 milyon lavanta fidesi dağıtılacağını aktaran Helvacıoğlu, lavanta ve ağaçların bölgeyi süsleyeceğini kaydetti.

Doğayı ve çevreyi koruyan bir anlayışla hareket ettiklerini bildiren Helvacıoğlu, "100 bin zeytin ağacı, 100 bin badem ağacı ve 1 milyon lavanta fidesi Keşan ve köylerinde bir ay içerisinde toprak ile buluşturulacak. Keşan ve köylerinde ekilecek bu fidanlar birkaç yıl sonra meyvelerini verecek. Hem ekonomiye destek olacağız hem de doğaya ve çevreye nefes aldıracağız." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, vatandaşların belediyenin 153 numaralı hattını arayarak fidan talebinde bulunabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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