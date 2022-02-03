Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti - Haberler
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Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti

Edirne'de Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle oluşturulan geçici ibadet alanına gelen vatandaşlar, Regaip Kandili'ni dualarla idrak etti.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle oluşturulan geçici ibadet alanına gelen vatandaşlar, Regaip Kandili'ni dualarla idrak etti.

Edirne'de vatandaşlar üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Selimiye Camii'ne akın etti. Restorasyon çalışmaları kapsamında kurulan iskelenin branda ile kapatılması ile oluşturulan geçici ibadet alanında namaz kılan vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Camide yürütülen restorasyon çalışmalarının 3 yıl 4 ay sürmesi bekleniyor. - EDİRNE

Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti

Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti

Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti

Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti

Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti

Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti

Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti

Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti

Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti

Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti

Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Regaib Kandili, Mimar Sinan, Restorasyon, Edirne, Yerel, Haber

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