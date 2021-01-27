Edirne'de vatandaşlar kar top oynayarak kar yağışının keyfini çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne'de vatandaşlar kar top oynayarak kar yağışının keyfini çıkardı

27.01.2021 00:15 | Son Güncelleme: 27.01.2021 00:18
Edirne'de vatandaşlar kar top oynayarak kar yağışının keyfini çıkardı

Edirne'de vatandaşlar yoğun kar yağışını sevinçle karşıladı, evlerinin önünde kar topu oynadı.

Edirne'de vatandaşlar yoğun kar yağışını sevinçle karşıladı, evlerinin önünde kar topu oynadı.

Kar yağışı kentte etkili oluyor. Park halindeki araçların üzerleri ve şehir içindeki bazı güzergahlar karla kapladı. Polis ve belediye ekipleri caddelerde önlem aldı.

Kentin simgelerinden Selimiye Camisi ve tarihi eserler kar yağışıyla görsel güzellik sundu.

Vatandaşlar evlerinin çevresinde ve yakınındaki parklara çıkarak kar topu oynadı.

Vakıf Süleymanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süreden beri kar yağışını beklediklerini söyledi. Evinin yakınındaki parka çıktığını belirten Süleymanlı, kar yağışının herkesi sevindirdiğini getirdi.

Canberk Hızlı da beklenen kar yağışının uzun süre sonra Edirne'ye geldiğini belirterek, "Küresel ısınmadan dolayı mevsimler yer değiştirdi. İnşallah doğamız düzelir ve her mevsimi zamanında yaşarız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Kavga Antalya Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de vatandaşlar kar top oynayarak kar yağışının keyfini çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 00:21:42. #1.15#
title