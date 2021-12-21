Edirne'de vatandaşlar dövizlerini Türk lirasına çeviriyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmeleri sonrasında vatandaşların ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirmek için döviz bürolarına geldiği görüldü.

Sabah saatlerinden itibaren döviz bürolarına yönelen vatandaşlar zaman zaman kuyruklar oluşturdu.

Kimileri elindeki dövizi Türk lirasına çevirirken, kimileri kurdaki düşüşü takip etti.

Vatandaşlardan Özgür Özkan, AA muhabirine, döviz kurlarındaki düşüş nedeniyle sevindiklerini söyledi.

Özkan, Türk lirasının değerlenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu vatan hepimizin. İnşallah düşüş devam eder. Türk lirasının değeri ülkemiz için çok önemli." dedi.

Kadir Yıldırım da elindeki doları Türk lirasına çevirtmek üzere döviz bürosuna geldiğini ifade etti.

Parasını mevduat hesabına yatıracağını dile getiren Yıldırım, kurdaki düşüşün devam etmesini diledi.

Bu arada, kentteki Bulgar turistlerden bazıları da döviz bürolarının önünde yerel para birimleri levanın artmasını beklerken, bazıları daha fazla değer kaybı olacağı endişesiyle parasını Türk lirasına çevirdi.