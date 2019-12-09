Edirne'de vakıf taşınmazları kiralarına yapılan zam

09.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:56

Edirne'de Selimiye Arastası esnafları, 2020 yılı için Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kira artışlarının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Tarihi çarşının ortasında yer alan dua kubbesinin altında günün hayırlı geçmesi için "bereket duası" yapan esnaflar, ardından 2020 yılı için yapılan kira artışlarıyla ilgili basın açıklamasında bulundu.

Tarihi Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, dükkan kiralarında yapılan artışın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yapılan kira artışlarının fazla olduğunu ve esnafı mağdur ettiğini öne süren Bayrak, "Yüzde yüzün üzerinde artışlar var. Kiralara yapılan zammın düzenlenmesi için kurumları ziyaret ediyoruz. Edirne Valisi Ekrem Canalp'le, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ve Edirne milletvekillerini ziyaret edip görüşmeler yaptık ancak bir sonuç elde edemedik. Bugün bir görüşmemiz daha var. Perşembe günü çarşı esnafları olarak Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün önüne yazar kasalarımızı bırakmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Esnaflardan Onur Özcan da kira bedellerine yüzde yüzün üzerinde zamlar yapıldığını savunarak bu artışın kabul edilemez olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA