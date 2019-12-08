Edirne'de vakıf taşınmazları kiralarına yapılan zam

08.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:30

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, ildeki tüm vakıf kiracılarına yüksek oranda zamlar yapıldığı haberlerinin doğru olmadığını, rayiç bedel altında kalan 299 kiracıdan 18'ine yüzde yüz ve üzerinde zam yapıldığını belirtti.



Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu taşınmazların kentin turizmi ve ticareti noktasında en hareketli yerlerden Alipaşa, Arasta ve Bedesten çarşılarındaki "akar" niteliğindeki vakıf malları olduğunu söyledi.

Günün emsal ve rayici gözetilerek kiraya verilen akarların gelirlerinin hayır işleri ile kültürel varlıkların tamir ve bakımında kullanıldığını anlatan Güneren, "Bu amaçla Vakıflar Genel Müdürlüğünün en önemli görevlerinden biri de akar nitelikli taşınmazların günün emsal ve rayicini dikkate alarak, basiretli bir idareci gibi davranmak suretiyle değerlendirilmesini sağlamaktır." dedi.



Kira artışları öncesi ekspertiz yapılıyor



Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak vakıf eseri olması hassasiyeti ile sürekli ekspertiz çalışması yaptırdıklarını belirten Güneren, şunları kaydetti:



"Yaptığımız ekspertiz çalışmalarında Selimiye Arastası ve Alipaşa Çarşısı'nın emsal, rayiç kira bedellerinin 3 bin, 3 bin 500 lira bandında dolaştığını tespit etmiş durumdayız. Ayrıca bu çarşılarımızda şu anda 6 bin, 5 bin, 4 bin, 3 bin 500, 3 bin liraya kira sözleşmesi yapmak suretiyle ticaretini yürüten kiracılarımız mevcut. 2020 yılı kira artışlarını gerçekleştirirken, emsal ve rayicin çok altında kalan bedellerle ilgili bir uyarlama yapma ihtiyacı duyduk. Bu kapsamda bahsettiğimiz çarşılardaki kira bedelinin minimum 2 bin lira düzeyinde olması gerektiği kanaatine vardık. Bu kanaate hem sözleşmeye bağlı kiracılarımızın ödediği bedeller hem de yaptığımız ekspertiz çalışmaları sonrasında vardık. Yüzde 263 gibi bir zam yapıldığına ilişkin haberler yapıldı, böyle bir artış olmadı. Tarihi çarşılarda 299 kiracımız var, kirası rayicin altında kalan 18'ine yüzde yüz ve üzeri kira artışı yapıldı."

Güneren, kirası 2 bin liranın altında olan kiracılara yüzde 50 ile yüzde 100 arasında, kirası 2 binin üzerindeki kiracılara da TÜFE oranında yüzde 16 civarında zam yapıldığını vurguladı.

Uygulamayla, çarşı için oluşan emsal ve rayiç dikkate alınarak, oluşan dengesizlik ve adaletsizliğin giderilmeye çalışıldığını ifade eden Güneren, şöyle konuştu:

"Elbette bunu yaparken, Vakıflar Genel Müdürlüğü basiretli davranmak, akar fonksiyonuna sahip, bu şekilde vakfedilmiş, yani gelir elde etmek için vakfedilmiş taşınmazları da günün emsal ve rayicine göre kiraya vermek yükümlülüğündedir. Burada yapılan işlemin vakıf hak ve hukukunu korumak, hakkaniyeti gözetme noktasında bir işlevi olduğunu düşünmekteyiz. Vakıf taşınmazlarında kira artışlarında vakıf ruhu gözetiliyor."

Kaynak: AA