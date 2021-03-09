Edirne'de vaka sayısı artan İpsala ilçesinde virüsle mücadelede "seferberlik" başlatıldı
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Edirne'de vaka sayısı artan İpsala ilçesinde virüsle mücadelede "seferberlik" başlatıldı

09.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:48
Edirne'de vaka sayısı artan İpsala ilçesinde virüsle mücadelede

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış yaşandığı İpsala ilçesinde Kaymakamlık "Virüsle mücadele seferberliği" başlattı.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış yaşandığı İpsala ilçesinde Kaymakamlık "Virüsle mücadele seferberliği" başlattı.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, filyasyon ve dezenfeksiyon ekiplerinin köylerde gerçekleştirdiği çalışmalara katılarak vatandaşları uyardı.

Salgını bitirmek için topyekun bir mücadele başlatıldığını belirten Güngör, mesai gözetmeden tüm kurumların sahada olduğunu belirtti.

"Haydi İpsala vakalar sıfır olsun, salgın son bulsun" sloganıyla mücadelede seferberlik başlattıklarını ifade eden Güngör, "İpsalalı hemşerilerimizin desteği ile özellikle vatandaşlarımızın salgın kurallarına daha fazla riayet etmesiyle bu salgını hep birlikte bitireceğiz. İnşallah hem ilçe hem de il olarak normalleşeceğiz ve kırmızı listeden çıkacağız. Kurallara uyan tüm hemşerilerimize fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Güngör, vatandaşlardan gönüllü olarak evde kalmalarını, misafirliğe gitmemelerini ve misafir kabul etmemelerini, kurallara uyup kalabalıklara girmemelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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