Edirne'de vaka sayılarının artmasında etken olan ev ziyaretlerini önleme çalışmaları yapılıyor
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Edirne'de vaka sayılarının artmasında etken olan ev ziyaretlerini önleme çalışmaları yapılıyor

22.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:32
Edirne'de vaka sayılarının artmasında etken olan ev ziyaretlerini önleme çalışmaları yapılıyor

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artan İpsala ilçesinde vatandaşların ev ziyaretleri yapmamaları için bilgilendirici broşürlerle uyarılıyor.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artan İpsala ilçesinde vatandaşların ev ziyaretleri yapmamaları için bilgilendirici broşürlerle uyarılıyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede görevli denetim ve filyasyon ekipleri, Kaymakam Ekrem Güngör'ün koordinasyonunda salgın tedbirleri kapsamında çalışmalarının aralıksız sürdürüyor.

Ev ziyaretlerinin yapılmaması için vatandaşları sık sık uyaran ekipler, bilgilendirici broşür dağıtıp salgına karşı gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıyor.

Ekiplerin denetim faaliyetlerine katılan Kaymakam Güngör, salgınla topyekun mücadele başlatıldığını belirtti.

Vaka sayısının sıfırlanıp salgının sona ermesi için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"İpsala'da salgını bitirmek için tüm kurumlarımızla, kolluk ve sağlık personelimizle sahadayız mesai mefhumu gözetmeksizin herkes hemşerilerimizin, gençlerimizin, yaşlılarımızın ve esnafımızın sağlığını ve menfaatini korumak için çalışıyor. Filyasyon çalışmalarını mahallinde detaylı bilgi alarak etraflıca soruşturarak yapıyoruz. Hiçbir temaslıyı gözden kaçırmamak için titiz bir çalışma yürütüyoruz. İpsalalı hemşerilerimizin de desteği ile özellikle vatandaşlarımızın salgın kurallarına daha fazla riayet etmesi ile bu salgını hep birlikte bitireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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