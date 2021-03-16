Edirne'de vaka sayıları artan Enez ilçesinde bulaş kaynağının yüzde 90'ını ev ziyaretleri
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Edirne'de vaka sayıları artan Enez ilçesinde bulaş kaynağının yüzde 90'ını ev ziyaretleri

16.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:48
Edirne'de vaka sayıları artan Enez ilçesinde bulaş kaynağının yüzde 90'ını ev ziyaretleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin Enez ilçesinde, vakaların bulaş kaynağının yüzde 90'ını ev ziyaretlerinin oluşturduğu bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin Enez ilçesinde, vakaların bulaş kaynağının yüzde 90'ını ev ziyaretlerinin oluşturduğu bildirildi.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son haftalarda ilçede vaka sayılarında artış yaşandığı belirtildi.

Vaka artışında ev ziyaretlerinin büyük payı olduğu aktarılan açıklamada, "Son haftalarda ilçemizde, özellikle köylerimizde vakalar artış göstermektedir. Vakaların bulaş kaynağı yüzde 90 gibi yüksek bir oranda ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lütfen komşularımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın ziyaret taleplerini kabul etmeyelim. Hepimiz aile üyelerimizi bu konuda uyaralım. Unutmayalım ki evimizin dışında maske takıyor olsak da ev ziyaretleri maskesiz gerçekleşiyor ve virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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