Edirne'de üzüm hasadı başladı

07.09.2019 14:56

Toprak yapısı ve iklimsel özellikleriyle üzüm yetiştirmeye uygun olan kentlerin başında gelen Edirne'de, Hafızali, merlot, papazkarası ve Trakya ilkeren cinsi üzümlerin hasadı başladı.

Bağlarıyla ün yapmış kentte olgunlaşan üzümleri hasat etmek için üreticiler bağlarda yoğun mesai harcıyor.

Bölgede pekmez, üzüm şırası, pestil ve şarap yapımında kullanılmak üzere yetiştirilen üzüm salkımları tek tek kesilerek kovalarda toplanıyor, ardından işlenmek üzere tesislere gönderiliyor.

Cinsine göre dönümünden 700 kilogram ile bir ton arasında ürün alınan bağlarda, üzümün kilogramı 4 lira ve üzerindeki fiyatlarda alıcı buluyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağcılığın bölgede yaygın şekilde yapıldığını söyledi.

Üreticilere hayırlı ve bereketli bir hasat dileyen Arabacı, "Hasat döneminin gelmesiyle bölgemizde bağ bozumu başladı. Bölgemizin toprak yapısı ve iklimi üzüm yetiştirmek için çok uygun. Tarihi bir geçmişe sahip bağcılığın kentimizde daha da gelişmesini istiyoruz. Üreticimiz en kaliteli ürünü yetiştirmek için emek sarf ediyor. Kendilerine güzel bir hasat dönemi diliyorum." dedi.

Küçükdöllük köyündeki üreticilerden İlyas Saç ise toplanan üzümlerin kaliteli olduğunu belirterek, sorunsuz bir hasat dönemi geçirmeyi diledi.

Edirne'deki üzüm bağlarının türkülere konu olduğunu anlatan Saç, şöyle konuştu:

" 'Edirne'nin ardı bağlar' diye türkü vardı. Önceden Edirne'deki Yahudiler bağcılıkla uğraşırdı. Onlar göç ettikten sonra bölge halkı bağcılığa yöneldi. Edirne'nin toprağı ve iklimi bağcılığa çok uygun. Çok su istemeyen bir tarım ürünü. Sadece dikkatli bakım yapmak gerekiyor. Yani bakarsanız bağ oluyor. Her üç günde bir yapraklarına bakmak, hastalıklara önceden önlem almak lazım."

Kaynak: AA