Edirne'de uyuşturucu ticareti sanıklarının 30 yıla kadar hapsi istendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de 116 kilo 426 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili yabancı uyruklu 4 sanık hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Edirne Cumhuriyet Savcısı Adem Aktaş tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen tutuklu A.G. ve M.A ile firari sanıklar E.H. ve S.X. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan her biri için 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutanaklar, telefon inceleme raporları, şüpheli savunmaları ve araştırma tutanakları dikkate alındığında şüphelilerin bahse konu uyuşturucuyu birlikte hareket etmek suretiyle sattıkları belirtildi.

Birbirleriyle telefon görüşmelerinin de yer verildiği iddianamede, şüphelilerin gümrüğe giriş çıkış kayıtlarından, aynı tarihlerde birlikte hareket etmelerinden, önceki tarihlerde de uyuşturucu ihraç ettiklerinin anlaşıldığı bilgisine yer verildi.

İddianamede, 2'si tutuklu, 2'si firari 4 sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kapıkule Hudut Kapısı'na yaklaşık 6 ay önce gelen bir tırın yakıt depolarının üst kısmına gizlenmiş 105 pakette 116 kilo 426 gram esrar ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklanmıştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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