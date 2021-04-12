Edirne'de uyuşturucu satmak suçundan yargılanan 4 sanık hapis cezası aldı
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Edirne'de uyuşturucu satmak suçundan yargılanan 4 sanık hapis cezası aldı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de uyuşturucu satmak suçundan yargılanan 4 sanık hapis cezası aldı

Edirne'de "ticari amaçla uyuşturucu satmak" suçundan yargılanan 4 sanık 11 yıl ile 23 yıl arasında değişen cezalara çarptırıldı.

Edirne'de "ticari amaçla uyuşturucu satmak" suçundan yargılanan 4 sanık 11 yıl ile 23 yıl arasında değişen cezalara çarptırıldı.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar F.D, H.E, M.K ve Y.D ile avukatı katıldı.

Sanık F.D, savunmasında üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek "Aracıma konulan maddenin niteliğini bilmiyordum. Bu nedenle mahkeme heyetinizden beraatımı talep ediyorum" dedi.

Diğer sanık H.E ve Y.D de uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını, bu nedenle üzerine atılı suçları kabul etmediklerini belirttiler.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından Y.D'ye 23 yıl 5 ay, M.K'ya 11 yıl 8 ay F.D'ye 14 yıl, H.E'ye ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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