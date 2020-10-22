Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi
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Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

22.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:28
Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 31,98 gram metamfetamin, 5,87 gram skunk, 2.83 gram esrar ile uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan bong ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.A, V.Ç ve H.A. işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden H.A çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken V.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

F.A ise mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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