Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan M.Y. D.O, E.Y. ve İ.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.O, E.Y. ve İ.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.