Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

31.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:24
Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan M.Y. D.O, E.Y. ve İ.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.O, E.Y. ve İ.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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