Edirne'de, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Edirne'de, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

01.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:38
Edirne'de, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Edirne'de, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Edirne'de, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, şüphelilerin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 77 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram eroin ve 5 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 575 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G, İ.T ve M.A, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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