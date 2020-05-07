Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmada tespit ettikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 kilo 819 gram skunk, 14 kilo 714 gram eroin, 132 gram toz esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan T.T, E.H ve E.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, biri savcılıkça, 4'ü de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA