Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

07.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:42
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

'nin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Aşık Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi. 112 gram eroin, 613 gram bonzai ve hassas terazi ile 770 lira ele geçirilen evdeki F.I. ve S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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