Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli T.O'nun evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.O, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. T.O, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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