Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli T.O'nun evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 7 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.O, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. T.O, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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AA / Gökhan Zobar - Güncel