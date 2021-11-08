Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler F.M ve D.S'nin araç ve ikametlerinde arama yaptı.

Aramalarda 40 gram uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 605 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.S serbest bırakıldı.

F.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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