Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
04.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:31
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.K'nın evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 34 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar