Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

04.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:31
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.K'nın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 34 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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