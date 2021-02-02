Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

02.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:28
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları kontrollerde şüpheli M.G'nin üst aramasında 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 133 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 350 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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