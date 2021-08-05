Edirne'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yancıkçışahin Mahallesi'nde şüphelilerin evinde arama yaptı.

Aramada 80 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ile 4 bin 760 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler R.K, A.U ve M.G ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan R.K. tutuklandı, M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.U ise ev hapsine çarptırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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