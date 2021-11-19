Edirne'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haberler
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Z.K'nın evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada 249 gram metamfetamin, 12 tablet uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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