Edirne'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

11.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:10
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallasi'nde şüphe üzerine park halindeki araçta arama yaptı.

Aramada 15,55 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki İ.D. ve S.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D. tutuklandı, S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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