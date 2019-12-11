Edirne'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.
Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallasi'nde şüphe üzerine park halindeki araçta arama yaptı.
Aramada 15,55 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki İ.D. ve S.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D. tutuklandı, S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.